Alba: modifiche temporanee alla viabilità

Per i lavori relativi al progetto di video sorveglianza, il comune di Alba ha comunicato che da giovedì 12 marzo 2020 a venerdì 13 marzo 2020, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, verrà installato un impianto semaforico temporaneo in corso Barolo, all’altezza della strada interponderale in loc. San Cassiano dal n. 28 al n. 38.

Per informazoni:

Polizia Municipale di Alba

Centrale operativa – tel. 0173 33664

centraleoperativa@comune.alba.cn.it