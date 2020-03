Alba: emergenza Coronavirus – Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 21 marzo 2020

Nella serata di ieri, 21 marzo 2020, il Presidente della Giunta Regionale ha emanato un’ordinanza che introduce sul territorio piemontese nuove misure più restrittive finalizzate al contrasto e al contenimento del diffondersi del virus.

Le misure decorrono da oggi 22 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Tutti i provvedimenti governativi emanati sino a oggi restano in vigore relativamente a quanto non contemplato dalla presente Ordinanza.

Si segnalano, in particolare, le seguenti nuove misure che trovano applicazione dalla data odierna:

Vietati gli assembramenti di più di due persone in luogo pubblico

Uffici Pubblici

Sospensione dell’attività, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e indifferibili.

– Il Comune di Alba avvisa che saranno chiusi al pubblico tutti gli Uffici Comunali che potranno essere contattati telefonicamente o tramite mail, per prenotare i servizi. Sul sito del Comune, nella sezione emergenza Coronavirus, sono pubblicati i contatti di ciascuna Ripartizione; gli stessi sono affissi sulle porte di accesso agli edifici che accolgono gli Uffici Comunali.

– Accesso alle attività commerciali limitato a un solo componente del nucleo famigliare

Mercati settimanali

Consentiti esclusivamente garantendo modalità di accesso scaglionato e sempre alla presenza della Polizia Locale.

Il Comune di Alba avvisa che è stata predisposta apposita Ordinanza di chiusura dei mercati.

– Divieto di sosta e assembramento presso i distributori automatici H24

Il Comune di Alba avvisa che saranno chiuse le casette dell’acqua presenti in città.

– Blocco di slot machine e di monitor e televisori da parte degli esercenti

– Rilevazione della temperatura corporea

Raccomandazione di provvedere alla rilevazione anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti, e a tutti coloro che vengono intercettati nei controlli dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale.

Il Comune di Alba avvisa che la Polizia Locale sarà dotata di strumenti per la rilevazione della temperatura.

– Studi professionali

Chiusura, salvo l’utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili e urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza.

Restano aperti studi medici e/o sanitari e di psicologia.

-Attività dei cantieri

Fermo, previa messa in sicurezza.

Restano aperti quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.

– Strutture ricettive

Chiusura e sospensione dell’accoglienza degli ospiti.

Per gli ospiti già presenti, l’ospitalità non potrà protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’Ordinanza.

E’ fatta salva l’individuazione delle strutture che possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, quarantena,…).

Il Comune di Alba informa tutte le strutture ricettive presenti in città, inviando la parte di testo dell’Ordinanza loro riferita.

Il testo completo dell’Ordinanza è consultabile al seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._34_-_21_marzo_2020.pdf