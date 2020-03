Alba: emergenza Coronavirus – Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020

Il Ministro della salute nella serata di ieri 20 marzo 2020 ha emanato un’ordinanza che integra i Decreti vigenti, dettando nuove prescrizioni finalizzate al contenimento della diffusione del Coronavirus.

Le misure saranno in vigore da oggi 21 marzo fino al 25 marzo sull’intero territorio nazionale e sono le seguenti:

a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

“Sin dall’inizio dell’emergenza ho pensato che sarebbe stato opportuno prevedere restrizioni ancora maggiori e chiusure più generalizzate – dichiara il Sindaco di Alba Carlo Bo – perché l’obiettivo non è solo sconfiggere il virus, ma farlo il prima possibile per poi ripartire.”

Questo il link dove poter scaricare l’intero testo dell’Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01797/sg