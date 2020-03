Alba, emergenza Coronavirus: aggiornamento numero positivi in città

Secondo gli ultimi dati ufficiali rilasciati, nella città di Alba sono quindici i soggetti riscontrati positivi al Coronavirus dall’inizio dell’emergenza, sul totale di novanta dell’intera Asl CN2.

All’interno di tale gruppo, si segnala anche il primo guarito che – terminata la quarantena – ha ripetuto il test ed è risultato negativo.

I pazienti sono tutti in buone condizioni di salute, monitorati giornalmente dagli operatori sanitari.

Nel frattempo l’Asl CN2 ha operato alcune importanti variazioni organizzative per fronteggiare al meglio l’emergenza, quali la chiusura del Pronto Soccorso di Bra e l’attivazione di un reparto di ricovero dedicato ai pazienti del Coronavirus presso l’Ospedale San Lazzaro di Alba.

“Ringrazio tutti gli operatori sanitari per il grande lavoro che stanno facendo – commenta il Sindaco di Alba Carlo Bo – e ricordo a tutti gli albesi che il miglior modo per dimostrare la nostra riconoscenza è quella di restare a casa per arginare il contagio, al fine di allentare la pressione sugli ospedali in questo momento di emergenza.”

La diffusione del contagio si può evitare con i giusti comportamenti di ciascuno, pertanto si rammenta di:

– Non recarsi in ambulatori e punti di erogazione dei servizi sanitari, salvo urgenze, ma di telefonare preventivamente al proprio medico;

– Riferire con completezza le informazioni su contatti e soggiorni potenzialmente a rischio.

Le persone anziane o affette da patologie croniche sono caldamente invitate a non uscire dalla propria abitazione, se non per urgenze, e in tali circostanze a evitare luoghi affollati e contatti stretti con altre persone.

Si ribadisce, nuovamente, l’importanza delle misure di prevenzione igienico sanitaria:

a) lavarsi spesso le mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.