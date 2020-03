Alba: al via i lavori per il nuovo scolmatore di Corso Cortemilia

Dalle ore 8.30 di martedì 10 marzo fino a fine lavori è chiusa Via Alcide De Gasperi ad Alba, nel tratto tra Via Traverso ed il Civico 13.

Nella via del quartiere Moretta sarà realizzata una nuova canalizzazione di scarico delle acque piovane che passa in Via De Gasperi e sfocia nel Torrente Cherasca.

Il nuovo scolmatore diminuirà l’afflusso idrico della condotta di Corso Cortemilia dove ci sono stati disagi, danni e pericoli durante i forti temporali degli ultimi anni.

L’attuale rete di scolo è otturata da detriti e ha pendenze non più adeguate a far defluire le acque provenienti dalle colline sovrastanti.

eranno 155 mila euro.