Alba, al Teatro Sociale in scena “Misura per misura” di William Shakespeare

Protagonista della commedia cupa di William Shakespeare MISURA PER MISURA sarà Massimo Venturiello, Giovedì 12 marzo 2020 alle ore 21.00» al Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, spettacolo inserito nella Rassegna “Prosa” della Stagione 2019-2020.

Una commedia dai toni cupi, un testo ambiguo e affascinante che affronta molti nodi, spesso concentrandosi su potenti opposizioni.

MISURA PER MISURA

di William Shakespeare

traduzione Masolino d’Amico

con Massimo Venturiello, Simone Toni, Roberto Petruzzelli, Francesco Grossi,

Alessandro Baldinotti, Marco Morellini, Simone Faloppa, Luca Pedron, Camilla Diana, Federica Castellini, Federica Pizzutilo

movimenti di Scena Monica Codena

scene e immagini Antonio Panzuto

costumi Luigi Perego

luci Nevio Cavina

musiche Antonio Di Pofi

regia Paolo Valerio

Teatro Stabile di Verona – Teatro della Toscana – Estate Teatrale Veronese

Testo ambiguo e affascinante, “Misura per misura” è una commedia, ma possiede anche toni cupi, e affronta molti nodi, spesso concentrandosi su potenti opposizioni. Centrale è il tema della responsabilità del giudizio, fra moderazione e compassione, poi gli eccessi di vizio e rigore, il peso delle parole, il fascino della tentazione, il contrasto fra apparenza e realtà… Shakespeare intreccia tutti questi stilemi del teatro elisabettiano nell’articolata trama.

«In scena un mondo fuori di sesto, contagiato da un virus segreto che ammalia e ammorba la società e i rapporti» anticipa il regista Paolo Valerio, evidenziando il senso attuale di questa pièce. «La carne è scoperta, i corpi nascosti ed esibiti con desiderio, come pazienti e modelle. In questo gioco macabro, ogni personaggio segue una sua storia, tra superficialità e ipocrisia. La macchinazione e il travestimento sono i semplici inganni del testo, per raccontare il Sacro e il Rozzo del teatro elisabettiano, che diventano quelli del mondo di oggi, continuamente confusi e sovrapposti.

Ed in questo circolo vizioso, il tempo presente e il tempo passato, forse presenti nel tempo futuro, segnano un mondo immobile, destinato a perdersi o a salvarsi». In questo “malessere umano” che così intensamente evoca i giorni che noi stessi viviamo, il regista spera nella forza dell’amore e della bellezza silenziosa, che saprà forse trionfare sulla schiavitù della paura e dell’istinto.

Ed è appunto affidata ad un “silenzio” carico di ambiguità e di forza, la chiave della commedia, che prende le mosse dalla decisione del Duca di Vienna di allontanarsi dalla città, ammorbata da eccessi e vizi. Lascia il governo in mano ad Angelo, un uomo che appare fidato. Il duca in realtà rimane a Vienna, e sotto le sembianze di Frate Ludovico, osserva gli eventi. Assisterà così alla caduta di Angelo, pronto a condannare a morte un uomo che ha messo incinta la propria fidanzata prima delle nozze, ma capace egli stesso di ricattare sessualmente una novizia. Osserverà le debolezze e le viltà di molti e avrà invece prova della purezza di Isabella a cui, rivelandosi, chiederà la mano…

