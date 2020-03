Al via le iscrizioni online con lo sconto per il Campeggio di Roccaverano

Pensiamo all’estate, pensiamo che se adesso restiamo a casa si tornerà più rapidamente alla normalità. E cosa stanno facendo gli organizzatori del Campeggio di Roccaverano, che hanno aperto le iscrizioni online per aderire alle proposte per la prossima estate. Non c’è la giornata di presentazione che tradizionalmente dava il via alla nuova edizione del campeggio, ma da adesso, alle 15 del 15 marzo, e fino alle 23.59 di mercoledì 18 marzo, ci si potrà iscrivere usufruendo dello sconto del 10%.

Ecco come bisogna procedere:

– Coloro che desiderano iscriversi usufruendo dello sconto del 10%: a partire dalle ore 15 del giorno 15 marzo e fino alle ore 23.59 del giorno 18 marzo si può effettuare l’iscrizione online inviando esclusivamente una mail a: campeggio@provincia.asti.it indicando:

NOME E COGNOME del genitore – NOME E COGNOME del bambino – turno scelto – mail – cellulari dei genitori. L’ufficio provvederà ad inviare la domanda di partecipazione in base al turno scelto ed entro il 23 marzo l’interessato dovrà far pervenire la ricevuta del bonifico di pagamento, unitamente alla domanda di iscrizione debitamente compilata (pena decadenza del posto pre-assegnato) versando l’acconto di € 100 sul seguente IBAN: IT 44 F060 8510 3010 0000 0052 413.

– Coloro che si iscriveranno dopo il 18 marzo dovranno inviare esclusivamente una mail a: campeggio@provincia.asti.it indicando:

NOME E COGNOME del genitore – NOME E COGNOME del bambino – turno scelto – mail – cellulari dei genitori.

In questo caso non si applicherà lo sconto del 10% previsto nel punto sopra.

Si precisa inoltre che, in caso di annullamento di qualche turno, l’acconto verrà prontamente restituito.