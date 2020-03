Al Campione Italiano Etinosa Oliha il sigillo della Città di Asti

Venerdì 27 febbraio il Sindaco Maurizio Rasero e la Giunta Comunale di Asti hanno ricevuto in Municipio il nuovo campione italiano di pesi medi di boxe Etinosa Oliha El Chapo.

Durante la visita, che è stata l’occasione per complimentarsi per il prestigioso traguardo raggiunto e per le emozioni regalate agli astigiani e non, il primo cittadino ha consegnato al giovane pugile il sigillo della Città di Asti a riconoscimento dell’attività sportiva svolta con sacrificio e dedizione.

Erano inoltre presenti il Vicepresidente della Federazione Piemontese di Boxe Giuseppe Morabito ed il coach Greguoldo che hanno sostenuto El Chapo in questa avventura.

Il Sindaco Rasero ha ringraziato Etinosa ed il suo staff per la grande serata di pugilato conclusasi con la vittoria del titolo augurando di raggiungere nuovi e sempre più importanti successi.

