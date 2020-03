Aido Gruppo Comunale di Canelli si tinge di rosa: una nuova Presidente al vertice

Cambio al vertice della presidenza dell’Aido Gruppo Comunale di Canelli. Venerdì 21 febbraio, nel corso dell’Assemblea Ordinaria Elettiva, si è tenuta l’elezione del nuovo Presidente: Sara Testa, 22 anni, da tempo volontaria attiva di Aido Canelli e Asti, è stata eletta all’unanimità dai soci e subentra al Presidente Fabio Arossa che ha terminato due mandati.

Sara, laureata con il massimo dei voti, volontaria della CRI ed attualmente infermiera presso una casa di cura dell’astigiano, ha saputo coniugare la brillantezza della sua giovane età a consapevolezza e serietà non comuni, dedicando al volontariato e ad Aido energia e vivacità.

“Vorrei innanzitutto ringraziare il direttivo per aver riposto in me la fiducia nel rappresentare l’Aido di Canelli” dichiara la neo Presidente Testa. “Ho accettato con enorme motivazione, senso di responsabilità e fiducia nel sostegno dei volontari che, da molti anni, operano per consentire che la cultura del dono diventi significativa e prosperosa nella nostra realtà. Sono certa del fatto che insieme al gruppo riusciremo a mantenere e rafforzare la rete di solidarietà creata da Fabio Arossa e il precedente direttivo”.

Il Presidente emerito dell’associazione Fabio Arossa per ben 10 anni ha guidato il gruppo con abnegazione ed entusiasmo dimostrando notevoli capacità organizzative e creando un gruppo affiatato e collaborativo: “Consegno un’associazione che ha saputo mettere la persona al centro, inclusiva e formativa” dice Fabio Arossa, visibilmente emozionato “abbiamo lavorato per stringere un legame sempre più forte con la realtà che viviamo e con essa abbiamo parlato di donazione facendo diventare Aido e il suo messaggio di solidarietà sociale patrimonio della comunità. Sara Testa e il nuovo direttivo rappresentano la continuità di questo percorso. A lei un forte abbraccio e tutto il mio sostegno.”

Ecco il direttivo al completo: Sara Testa (Presidente), Andrea Vicino (vicepresidente), Giordana Gai (vicepresidente), Elena Faccio (amministratrice), Lorenzo Faccio (segretario), Lucia Oddone (consigliere), Piergiorgio Masone (consigliere), Graziella Trinchero (supplente).

“Noi volontari di Canelli ringraziamo Fabio Arossa per essere stato un Presidente sempre presente e brillante, anima di un gruppo che ha saputo, nel tempo, diventare sempre più coeso ed efficiente: sappiamo che per noi sarà sempre un punto di riferimento e gli facciamo i nostri migliori auguri per il suo percorso in Aido Regione Piemonte. Inoltre, accogliamo a braccia aperte Sara Testa, nostra nuova Presidente, che ha già dimostrato di essere una capace e coraggiosa volontaria. Sarà un piacere collaborare con lei in tutte le nuove avventure targate Aido che ci aspettano” conclude la nota dell’AIDO di Canelli