Ad Isola d’Asti mascherine fatte in casa e tante iniziative per sostenere la popolazione

L’emergenza Coronavirus prosegue e i Comuni, ciascuno nel suo modo, continuano a procedere per supportare i propri abitanti e affrontare l’emergenza, portando avanti anche le attività ordinarie, nel limite del possibile. Come ad Isola d’Asti, dove sono stati attivati diversi servizi e l’amministrazione, guidata da Michael Vitello, monitora costantemente la situazione.

“Pur vivendo nella realtà di un piccolo paese come Isola, in questo periodo particolare, di restrizioni e difficoltà su molti fronti, ci stiamo adoperando in tanti per poter fornire alla popolazione tutta una serie di servizi utili. – ci spiega il Primo Cittadino – Come Sindaco, cerco di essere sempre presente sul territorio e vicino alla popolazione tramite le dirette Facebook, così da tenerla il più aggiornata possibile su quanto sta succedendo. Quotidianamente mi confronto con la Giunta ed il Consiglio di Maggioranza con riunioni in videoconferenza e istantaneamente su Whatsapp.”

Sul territorio è stato attivato, in collaborazione con la CRI, la Protezione Civile e l’ipermercato il Gigante, un servizio di spesa a domicilio due volte a settimana, e, finché è stato possibile svolgere il mercato, è stato dato supporto agli ambulanti che volessero offrire il servizio di consegna a domicilio.

A Isola ha anche preso vita un’iniziativa di creazione di mascherine che ha coinvolto diverse persone. “Vista la carenza di mascherine protettive – illustra Vitello – dopo una lunga ricerca e valutazione, siamo riusciti a trovare un produttore che ci ha venduto il materiale necessario alla realizzazione e, con la collaborazione delle sarte Isolane, stiamo confezionando 1000 mascherine che verranno distribuite ai servizi ancora attivi sul territorio e alle persone che sono più a rischio, in attesa che poi arrivino quelle che la Regione ha commissionato per il nostro Comune. Il tutto in pieno rispetto delle restrizioni dettate dal DPCM, facendo trovare il materiale in cortile alle sarte e prelevandolo sempre dal cortile, limitando quanto più possibile i contatti.”

Nel frattempo, si lavora per creare un elenco di attività del territorio che provvedono a fare consegna a domicilio e per avviare una raccolta fondi per le strutture sanitarie. “Continueremo ad essere presenti sul territorio a disposizione della popolazione e disponibili anche nuove iniziative sempre che rispettino le norme in vigore. Siamo soddisfatti della collaborazione della popolazione e di come ha reagito bene di fronte all’emergenza.”

Durante la scorsa settimana, Isola d’Asti ha dovuto anche affrontare l’improvvisa scomparsa di Marco Austa, che ha lasciato sgomenti. “Mi ha colpito particolarmente – commenta così il Sindaco – il modo trovato (in totale rispetto delle restrizioni) per poter dare l’ultimo saluto ad un nostro caro concittadino molto conosciuto e ben voluto in paese, e far sentire la vicinanza alla famiglia.”

Il pensiero di Michael Vitello va anche alle associazioni del territorio: “Vorrei ringraziare, infine e ma non ultime per importanza, tutte le associazioni che lavorano a Isola d’Asti, in particolar modo la Protezione Civile, CRI, Forze dell’Ordine per il lavoro che stanno svolgendo, i dipendenti comunali che, nel pieno rispetto delle indizioni di legge, continuano ad assicurare il loro lavoro.”