Ad Asti proseguono i lavori per la posa della fibra ottica: come cambia la viabilità delle zone coinvolte

Proseguono i lavori di posa della fibra ottica in Asti e il Comune ha emesso un’ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Municipale Riccardo Saracco per le modifiche della viabilità in alcune importanti arterie della nostra città dal 9 marzo al 3 aprile.

COME CAMBIA

E’ vietata la sosta e saranno apportate modifiche alla viabilità veicolare dal giorno 09/03/2020 al giorno 03/04/2020 con orario 08:00-20:00, con possibilità d’intervento anche nei giorni festivi, sabato e domenica, nelle seguenti aree:

* CORSO FERRARIS – Da Via Giovanni Pascoli a Corso Luigi Einaudi, divieto di sosta su tutta la tratta, garantendo il deflusso del traffico veicolare;

* CORSO CAVALLOTTI – Da Via Orazio Dogliotti a Corso Galileo Ferraris, divieto di sosta su tutta la tratta garantendo il deflusso del traffico veicolare, realizzando lo scavo in minitrincea nell’area adibita a parcheggio con strisce a spina di pesce;

* VIA EDOARDO BAUDOIN – Divieto di sosta su tutta la tratta;

* VIA LINA BORGO – Divieto di sosta su tutta la tratta;

* VIA DOMENICO RATTI – Divieto di sosta su tutta la tratta;

Qualora sia necessario, sono previste chiusure per brevi tratti di parte della carreggiata, assicurando il transito a senso unico alternato con la presenza di movieri.

Si ricorda che la violazione dei divieti temporanei sarà sanzionata con multe ed i veicoli in divieto di sosta potranno essere rimossi e trasportati in depositeria. Verranno rilasciati ai richiedenti previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.