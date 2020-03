Ad Asti lo Spazio Kor lancia l’iniziativa “Mi manca il teatro perché…”

Spazio Kor lancia una campagna per la creazione di un archivio di memorie che possa aiutarci a raccogliere le esperienze di questo periodo con l’obiettivo di trasformarle in uno strumento di condivisone e crescita per il prossimo futuro.

“Il nostro palcoscenico e il nostro pubblico ci mancano molto – spiegano i promotori – in questi giorni di chiusura forzata e questo stato d’animo, difficile da decifrare, ci ha spinto a interrogarci su cosa il Teatro porta nella vita delle persone quando è presente, come può fare la differenza, che mancanza piccola o grande può generare nella collettività quando chiude improvvisamente le sue porte e, allo stesso tempo, cosa manca a noi teatranti della quotidianità trascorsa in compagnia del nostro pubblico e dei nostri colleghi.

Abbiamo quindi deciso di affrontare, con uno spirito propositivo, questa sensazione di “mancanza”, chiedendole di darci una mano a crescere un po’, perché da sempre il Teatro si occupa di qualcosa di misterioso e meraviglioso che ha a che fare con la mancanza in sè, si genera dalla mancanza, si alimenta della mancanza.”

L’iniziativa nasce guardando al futuro, a quando si tornerà alla normalità. “Vogliamo quindi riflettere e affrontare questo momento, perché nel futuro possa dare i suoi frutti, quando torneremo alla normalità, quando la porta del nostro Teatro tornerà ad essere aperta, quando il pubblico si riaffaccerà nel foyer, a dimenticarsi di spegnere il telefonino prima dell’inizio dello spettacolo, quando torneremo ad andare a Teatro e a fare Teatro… come se nulla fosse…ecco quello sarà, allo stesso tempo, un momento bellissimo e pericoloso, perché sarà in quel preciso istante che, con molta probabilità, ci dimenticheremo quanto è un privilegio poter andare a Teatro e poter fare Teatro, tutti insieme.

Proponiamo al nostro pubblico un patto: un promemoria reciproco, voi lo ricorderete a noi, noi lo ricorderemo a voi.”

L’iniziativa prevede di completare la frase composta da: Mi manca il teatro perché… (continuando la frase e mettendo la data). Le frasi si possono mandare via mail a info@spaziokor.it, in direct message su Facebook o Instagram con #mimancailteatro, Whatsapp a 3491781140

Si possono firmare, renderle anonime (Scrivendo sotto Anonimo), usando un nick oppure scrivendo liberamente sotto il post sulla bacheca dei social di Spazio Kor. Spazio Kor si impegna a creare un archivio di tutte le frasi ricevute che verrà trasformato e restituito al pubblico sotto diverse forme, non appena lo spazio riaprirà, e per tutto il prossimo futuro. “Ve lo ripeteremo, ce lo ripeterete, fino a essere sicuri di non dimenticarcelo, per far sì che i momenti futuri di condivisione siano più consapevoli e densi sia per voi e che per noi.”