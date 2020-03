Ad Asti in negozi, uffici e farmacie ingresso a turno, confermato il mercato del mercoledì, ridotto quello del sabato

Banche, uffici pubblici, farmacie e negozi si sono organizzati per attuare le norme di prevenzione da contagio del Covid-19: gli ingressi sono controllati per evitare affollamenti.

In tutte le farmacie della città, come in tanti altri negozi, si entra a turno, uno alla volta. File fuori e distanze di sicurezza a un metro. Anche all’interno si rispettano le norme di sicurezza: a gestire la situazione è il personale sempre attento alle regole per se stessi e per gli altri. Molti clienti chiedono consigli e, per i più anziani, l’invito è a rientrare subito a casa.

Il mercato settimanale del mercoledì è confermato, ma attraverso i social molti operatori hanno già annunciato l’assenza. Sabato 14 invece saranno presenti solo gli operatori del settore alimentare.