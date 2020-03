Ad Asti gli educatori dei nidi comunali sul web per stare vicini ai bambini

“Ciao bambini, oggi vi racconto una bella storia….con me ho portato anche Pippo.. (il pesciolino del nido .. “ è questo il saluto portato dall’educatrice ai bimbi del proprio nido ed a tutti i bimbi del web.

Come sappiamo, per attuare misure efficaci contro la diffusione del Coronavirus Covid 19, occorre stare quanto più possibile isolati: i nidi d’infanzia comunali come i restanti servizi educativi e le scuole di ordine e grado sono pertanto chiusi all’utenza fino al 3 aprile.

In questo momento di “pausa forzata” al personale educativo è stato chiesto dal Comune di Asti di approfondire aspetti di formazione e programmazione dell’attività educativa che verrà ripresa al più presto, terminata l’emergenza sanitaria.

L’Assessora Elisa Pietragalla ha suggerito tra le progettualità da svolgere la realizzazione di piccoli video che permetteranno alle educatrici dei nidi del Comune di Asti di continuare ad essere presenti nella vita dei bambini del nido, costretti a casa, mantenendo il rapporto educativo.