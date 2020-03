Ad Alba trentuno casi di Coronavirus, tre guariti, tre in attesa del secondo tampone

Dall’inizio dell’emergenza, sono trentuno i soggetti riscontrati positivi al Coronavirus nella città di Alba.

Tre sono i guariti e tre in attesa del secondo tampone che potrà attestarne la guarigione, dopo il riscontro di negatività dato dal primo test.

Le persone attualmente positive sono seguite dagli operatori sanitari secondo i protocolli previsti e sono tutte in buone condizioni di salute.

I cittadini e le attività economiche, pur in questo momento difficile, hanno risposto prontamente alla campagna di donazioni lanciata la settimana scorsa e il Comune di Alba ha già raccolto una somma che supera i 70.000 euro. Prosegue anche l’opera di supporto del Consorzio Socio Assistenziale, che segue giornalmente quasi un centinaio di persone per la consegna di cibo e farmaci a domicilio, così come della Protezione Civile e della Caritas, grazie al grande lavoro svolto dai volontari.

“Il primo ringraziamento va sempre a chi è in prima linea in questa emergenza, quindi a tutti gli operatori sanitari e ai volontari, ma voglio anche sottolineare la serietà dei cittadini che si stanno attenendo scrupolosamente alle regole – dichiara il Sindaco di Alba Carlo Bo –. Sono orgoglioso della generosità dimostrata dagli albesi che ha permesso in pochi giorni di raccogliere una cifra importante destinata all’Asl Cn2 per fronteggiare l’emergenza.”

La diffusione del contagio si può evitare con i giusti comportamenti di ciascuno, pertanto si rammenta di:

– Non recarsi in ambulatori e punti di erogazione dei servizi sanitari, salvo urgenze, ma di telefonare preventivamente al proprio medico;

– Riferire con completezza le informazioni su contatti e soggiorni potenzialmente a rischio.

Le persone anziane o affette da patologie croniche sono caldamente invitate a non uscire dalla propria abitazione, se non per urgenze, e in tali circostanze a evitare luoghi affollati e contatti stretti con altre persone.

Si ribadisce, nuovamente, l’importanza delle misure di prevenzione igienico sanitaria:

a) lavarsi spesso le mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.