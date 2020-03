A San Damiano d’Asti disinfestazione delle aree pubbliche e servizi di spesa a domicilio

L’Amministrazione Comunale di San Damiano d’Asti ha affidato a ditta specializzata il servizio di disinfezione delle aree pubbliche della nostra Città (vie, piazze, portici, parchi gioco, ecc). La ditta effettuerà il servizio nelle ore notturne di questa notte, Giovedì 12.3.2020, con inizio indicativamente intorno alle ore 00.00.

Per effettuare l’intervento di disinfestazione verrà utilizzata una pompa a pressione e verranno impiegati prodotti approvati dal Ministero della Salute, utilizzati anche nella disinfezione degli ambienti scolastici, mense, ecc…. in quanto Presidi Medici Chirurgici (la scheda tecnica del prodotto è agli atti presso l’ufficio tecnico manutentivo). Questo tipo di disinfestazione garantirà una validità di circa 15 giorni, con condizioni metereologiche stabili.

A comunicarlo è il sindaco della cittadina astigiana, Davide Migliasso: “Questo intervento fa parte dell’insieme di misure predisposte da questa Amministrazione per la lotta al coronavirus ed in favore della prevenzione, tutela e salvaguardia della salute dei cittadini. Siamo inoltre in continuo contatto con i medici di base sandamianesi e l’Asl, a cui va il personale ringraziamento per il prezioso lavoro svolto, i quali ci rassicurano che sul territorio comunale non si evidenziano situazioni di criticità.

“Da Sindaco sono molto orgoglioso di come i commercianti di San Damiano hanno reagito alle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, in primis rendendosi disponibili alle consegne domiciliari gratuite. A sostegno di tale iniziativa, nei prossimi giorni, probabilmente già da domani, verrà attivato il servizio di consegna a domicilio dei generi alimentari primari confezionati che verrà svolto da un gruppo di giovani volontari, circa 12 persone, di supporto al SEA in collaborazione con l’Amministrazione Comunale” prosegue Migliasso. L’esigenza di evitare affollamenti all’interno dei negozi è garantita grazie alla regolazione degli ingressi e all’esposizione di segnaletica a terra per definire le distanze minime da rispettare, nonchè attraverso il vademecum che è stato consegnato alle attività commerciali. Altri hanno posizionato vetri di separazione al bancone, dove è impossibile interagire stando a 1 metro di distanza, a protezione di se’ stessi e della clientela.

Ho grande ammirazione anche per coloro che hanno deciso di chiudere l’attività non potendo garantire i requisiti minimi di sicurezza.

Ringrazio pertanto i commercianti sandamianesi che stanno dando prova di grande forza e responsabilità civile ed invito e sensibilizzo la Cittadinanza tutta ad evitare spostamenti non strettamente necessari ed a dotarsi del modello di autocerficazione e permessi lavorativi per i trasferimenti necessari.

Ringrazio vivamente i Colleghi Amministratori di Maggioranza, i Collaboratori, i Dipendenti Comunali e le Forze dell’Ordine per il proficuo impegno e lavoro svolto ogni giorno al servizio della comunità sandamianese e di tutto il territorio comunale” conclude il primo cittadino sandamianese.