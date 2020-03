A San Damiano d’Asti confermato l’incontro con Dindo Capello, rinviati teatro e iniziative per la Festa della Donna

Il Comune di San Damiano d’Asti aveva in programma un mese di marzo ricco di manifestazioni, ma purtroppo l’emergenza legata al diffondersi del coronavirus lo ha completamente stravolto.

La scorsa settimana era in programma per domenica 1 marzo il Carnevale, ma è stato rinviato al 15 marzo; ora dopo il nuovo decreto non è ancora stata presa una decisione, ma sarà molto difficile che possa svolgersi.

Rimane confermato l’appuntamento con Aspettando La Barbera Incontra 2020 organizzato dal Comune di San Damiano con il San Damiano Rally Club che presentano la nuova edizione del Rally Il Grappolo per auto moderne, la prima edizione della gara per auto storiche e un ospite d’eccezione, il pilota Dindo Capello vincitore per tre volte della 24 ore di Le Mans. L’appuntamento è per sabato 7 marzo alle 18.30 nel salone del Foro Boario di piazza 1275 con sistemazione sedie ad 1 metro di distanza ed affissione nei locali del foro delle istruzioni cautelative di prevenzione.

L’incontro a tutto motore si aprirà con l’intervista al pluricampione automobilistico: Rinaldo Capello, detto Dindo, è nato ad Asti, il 17 giugno 1964. Noto pilota di endurance, affermato in ambito internazionale, inizia la sua carriera sui kart nel 1976, frequentando la scuola federale. Negli anni ’80 debutta nel campionato Formula Fiat Abarth e successivamente nell’Italiano di Formula 3. Nel 1990 corre nel campionato Italiano Turismo con una VW Golf, passando poi all’Alfa 75. Nel 1996 conquista il titolo Superturismo con l’Audi A4. Dindo vince per ben tre volte la celebre 24 ore di Le Mans: precisamente nel 2003 con una Bentley Speed 8, nel 2004 su Audi R8 e nel 2008 su Audi R10 TDI.

Sono state rinviate invece le altre iniziative legate alla giornata internazionale delle donna in programma tra stasera, giovedì 5 marzo, e il fine settimana. Lo spettacolo teatrale “Maria Stuarda le donne e il potere ” a cura del SEA in programma giovedì 5 marzo è stato rinviato al 30 aprile, mentre sono state rinviate a data da definire l’inaugurazione della mostra “Donne… Sguardi” di Gabriella Piccatto presso la galleria comunale, il convegno delle donne medico e la presentazione del libro e il pranzo della festa della donna in programma domenica al centro anziani.

Il sindaco Davide Migliasso precisa “Ci tengo a sottolineare che non annulliamo alcun evento ma rinviamo soltanto programmando il tutto in modo strutturato sulle base dei prossimi eventi già a calendario”.