A San Damiano d’Asti attivo il servizio di spesa a domicilio per le persone in difficoltà

Dopo averlo anticipato ieri, a San Damiano d’Asti è attivo il servizio di spesa a domicilio per persone fragili o in stato di difficoltà.

A confermare il via all’iniziativa, promossa e sostenuta dal Comune di San Damiano d’Asti, è il sindaco Davide Migliasso: “Grazie alla collaborazione dei volontari e dei commercianti, da domani sarà attivo il servizio di spesa a domicilio per persone fragili o in stato di difficoltà. Sarà possibile ordinare e ricevere la consegna il MERCOLEDÌ e il VENERDÌ, negli orari sotto indicati. Chiediamo a tutti di aiutarci nella comunicazione di questa opportunità alle persone anziane, diversamente abili o che abbiano necessità”