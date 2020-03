A Nizza Monferrato una domenica in cammino tra fede e tradizione

Riceviamo e pubblichiamo il racconto dell’iniziativa tra fede e tradizione svoltasi a Nizza Monferrato domenica 8 marzo.

La storia ultra millenaria dell’umanità c’insegna che l’essere umano di fronte a ogni emergenza, in particolare a quelle sanitarie, si è sempre aggrappato alla propria fede.

Com’è confacente alla tradizione Cattolica ciò è avvenuto (ieri, domenica 8 marzo) anche a Nizza Monferrato, dove le Sante Messe si sono svolte regolarmente nelle Chiese Parrocchiali cittadine, con posti a sedere opportunamente distanziati, così come prevedono le ordinanze sindacali e i DPCM emanati in questi giorni. Alcune persone, inoltre, nel pomeriggio hanno approfittato della giornata dai profumi e dalle temperature quasi primaverili per salire in collina in pellegrinaggio. In queste immagini si vedono alcuni fedeli in visita alla Chiesetta di San Michele, ubicata nell’omonima frazione nicese, la più alta della città.

La “scarpinata” sul “tetto” di Nizza è stata l’occasione per realizzare una di quelle attività individuali all’aperto che il DPCM del 4 Marzo scorso raccomanda al punto E) dell’art 2. I fedeli giunti nel borgo, sempre rispettando le distanze di sicurezza, una volta entrati in Chiesa hanno condiviso un momento di preghiera rivolto al Padre Nostro e a Maria Santissima, chiedendo loro che l’emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid – 19), che sta mettendo in ginocchio il Mondo intero, cessi il prima possibile; e ai Santi le cui immagini sono presenti nella Chiesetta: San Michele e San Giovanni Bosco, nonché al Patrono della città: San Carlo Borromeo, la loro intercessione, affinché la popolazione delle vallate e delle colline nicesi sia risparmiata dal contagio. Tutto ciò è avvenuto in un contesto sereno e gioviale, procedendo in una salutare camminata tra suggestivi paesaggi e incantevoli scorci collinari. I partecipanti informano che, se si protrarrà l’emergenza, sono intenzionati nei prossimi fine settimana, sempre scrupolosamente osservando la normativa di sicurezza pubblica attualmente in vigore, a visitare altre chiesette campestri nicesi, dove rivolgere nuove preghiere, nella speranza e con l’augurio che, anche grazie ad esse, presto tutto ritorni alla normalità.