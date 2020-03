A Musicultura il Premio della giuria va a Disarmo di Asti e Paolo Rig8 di Torino

Musicultura, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore alla sua 31° edizione, dopo il grande successo dello scorso anno che ha registrato nove milioni di contatti crossmediali, cerca i nuovi talenti 2020.

Al teatro Lauro Rossi di Macerata si sono appena concluse le audizioni live dei 53 artisti selezionati sugli oltre 760 iscritti al concorso, tre lunghi week end dove ogni sera i concorrenti si sono esibiti di fronte alla giuria di Musicultura e al grande pubblico delle dirette social con tre brani. Un’ importante fase del Festival che porterà alla selezione di 16 finalisti e culminerà a giugno, sul palco dell’Arena Sferisterio di Macerata, con gli otto vincitori del celebre concorso.

A conquistare i Premi della giuria per le migliori esibizioni durante le serate, due artisti piemontesi: Paolo Rig8 di Torino e Claudio Luisi in arte Disarmo di Asti (nella foto).

Largo all’avanguardia e alla sperimentazione con le canzoni di Paolo Rig8, autodidatta di Torino, insegnante di batteria e di produzione musicale. L’artista si è avvicinato alla musica grazie agli strumenti e ai dischi rock del fratello maggiore. Nel 2008 vince una Targa Siae – Tenco con la Banda Elastica Pellizza. Nel 2019 al “Premio Mario Panseri” vince il premio per il Secondo classificato e per i Miglior Interprete. Con un’ ampia tavolozza di colori, gestita con grande consapevolezza, Paolo Rig8, si è proposto a Musicultura con le canzoni: Non scherziamo, Gli anni 20 e Scemi in paradiso “Amo la musica – ha detto l’artista sorridendo – ma lei mi vede più come un amico”.

Disarmo è il nome del progetto musicale di Claudio Luisi di Asti che eredita la passione per la musica dalla famiglia. Si diploma al Conservatorio di Genova e poi all’Accademia di Canto, Musica e Spettacolo di Torino nel 2011, anno in cui, con la formazione Infranti Muri, è tra i 9 artisti selezionati per Sanremo Giovani con il suo brano Contro i Giganti. Nel 2012 scrive Non ti lascio e pubblica il suo primo album solista. Continua a collaborare come interprete, autore e compositore in alcune band vincendo concorsi, tra cui lo Standing Ovation Contest e il Fiat Music aggiudicandosi la finale sul palco dell’Ariston e il “Premio della critica Fonoprint”. Accompagnato dai suoi musicisti ha offerto a Musicultura i suo brani Finale col botto, Antagonista e Presidente, “scritta ai tempi del simpatico e inquietante siparietto social tra Trump e Kim”.

Nelle prossime settimane la giuria di Musicultura selezionerà la rosa dei sedici finalisti, protagonisti di un concerto al Teatro Persiani di Recanati e le cui canzoni comporranno il CD compilation della XXXI edizione. Parallelamente i loro brani godranno di un’ampia diffusione radiofonica e un’apposita pagina di Facebook consentirà di votare le canzoni per designare due degli otto vincitori. I restanti sei vincitori saranno espressi dalle scelte insindacabili del prestigioso Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, che nell’edizione in corso è composto da : Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Giorgia, Enrico Ruggeri, Ron, Roberto Vecchioni, Enzo Avitabile, Brunori Sas, Luca Carboni, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Frankie hi-nrg mc, Teresa De Sio, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Francesca Archibugi, Niccolò Fabi, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Andrea Purgatori, Tosca, Paola Turci, Sandro Veronesi, Willie Peyote…

Gli otto vincitori saranno protagonisti nel prossimo mese di giugno, con i prestigiosi ospiti italiani ed internazionali, delle tre serate di spettacolo conclusive del Festival, all’Arena Sferisterio di Macerata. Lì sarà il voto del pubblico ad eleggere il vincitore assoluto del concorso, al quale andranno in premio 20.000 euro.

