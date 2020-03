A marzo nuovi servizi per la tua salute alla Farmacia Don Bosco

Il mese di marzo alla Farmacia Don Bosco di Asti porta importanti novità. Sono tantissimi, come sempre, i servizi che potete trovare in farmacia, tra cui alcuni nuovi e decisamente importanti.

Si comincia il 12 marzo, con una consulenza psicologica della durata di 30 minuti rivolta principalmente verso la prevenzione dei disturbi della memoria. Per la prevenzione dell’anemia, invece, il 24 marzo alla Farmacia Don Bosco sarà possibile effettuare l’esame gratuito dell’emoglobina per controllare il livello di ferro nel sangue, su prenotazione allo 0141 212846.

Dal mese di marzo parte alla Farmacia Don Bosco una promozione esclusiva riservata ai lettori di ATnews: se vi prenotate ai servizi della Farmacia dicendo che avete letto dell’evento su ATnews riceverete IN OMAGGIO un trattamento viso in cabina estetica, per migliorare la salute della pelle del viso.

Ecco tutto il programma degli eventi del mese:

10 Marzo Giornata dell’Udito

12 Marzo Consulenza psicologica della durata di 30 minuti al costo di 10 euro. L’incontro sarà principalmente indirizzato verso la prevenzione dei disturbi della memoria.

16 Marzo Giornata Saugella

20 Marzo Giornata Skinceuticals

23 Marzo Nutrizionista

24 Marzo Mattino misurazione emoglobina per prevenire l’anemia con esame gratuito

24 Marzo Giornata propaganda Multicentrum

26 Marzo Prevenzione Nei

27 Marzo pomeriggio Giornata MyCli

La Farmacia Don Bosco vi aspetta in Piazza Vittorio Veneto 1, ad Asti, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30, al sabato dalle 8.30 alle 13. Tel. 0141-212846.