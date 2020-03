Domenica 22 marzo si sarebbe dovuta svolgere la 22a edizione di “Tulipani a Corte“, la festa dedicata al tulipano selvatico la cui splendida fioritura caratterizza il sottobosco del parco del Castello Reale di Govone. Ovviamente, in ottemperanza delle norme previste dal DPCM per la prevenzione del Covid19, la manifestazione non si terrà, ma la natura fa il suo corso e lo spettacolo della fioritura sta già colorando il magnifico parco del Comune roerino.

E se la gente non si può muovere di casa, ci pensiamo noi a portarvi, almeno virtualmente, a visitare il parco e godere dello spettacolo. La nostra redazione di Govone, attenendosi rigorosamente alle prescrizioni del decreto, ha immortalato oggi, venerdì 13 marzo, la fioritura dei tulipani selvatici, insieme alle pervinche, viole del pensiero e iris che, puntuali come ogni anno, hanno portato la primavera a Govone. Ecco a voi: