A Fontanile il ponte levatoio si illumina con il tricolore

Sono sempre di più i comuni dell’astigiano che, in questi giorni segnati dalla grave emergenza coronavirus Covid-19, illuminano di tricolore i propri monumenti simbolo.

Dopo la torre di Calosso e il Castello Gancia (vedi correlati) ecco che il Comune di Fontanile ha illuminato il proprio ponte levatoio.

Di seguito riportiamo il post pubblicato sulla pagina facebook del Comune di Fontanile

“Da oggi, e fino a quando non usciremo da questa pandemia, la nostra Bandiera, simbolo della nostra Nazione, forte e determinata, illuminerà il nostro ponte levatoio. Pubblico la foto con orgoglio anche perché voi possiate esserne a conoscenza visto che non possiamo uscire e vedere di persona, però c’è, il nostro Tricolore è un simbolo, in ringraziamento soprattutto ad infermieri, medici, volontari, forze dell’Ordine, di ogni ordine e grado, amministratori e persone che fanno la loro parte anhe rispettando le regole per il bene di tutti. Orgogliosi di essere #italiani, di essere una Comunità unita.

#andràtuttobene #iorestoacasa (illuminazione di Massimo Moratti, foto di Gianna Oddone)

A nome della”Amministrazione Comunale, Sindaco Sandra Balbo”