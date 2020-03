A casa o per il campeggio: l’utilità dei materassi gonfiabili

Un prodotto sempre più comune per gli svariati usi che se ne possono fare; i materassi gonfiabili sono estremamente utili e comodi, visto che possono essere gonfiati quando ce ne è bisogno. Pratici ed economici, da usare in diverse occasioni come una gita fuori porta o nel caso di ospiti improvvisi.

Si perché i materassi gonfiabili vengono utilizzati anche per i letti comuni, al posto dei tradizionali materassi, con il vantaggio evidente di non occupare spazio quando non vengono utilizzati. In pochi minuti possono essere gonfiati e sono quindi pronti all’uso.

Ovviamente la comodità non sarà la stessa dei materassi tradizionali, non si tratta quindi di un prodotto pensato per essere utilizzato con cadenza quotidiana. Non è comodo od ergonomico come un materasso ordinario e quindi non è adatto per persone che soffrano di disturbi fisici come ad esempio cervicale o dolori alla schiena.

Tipologie di materassi gonfiabili

Tuttavia per un utilizzo sporadico, saltuario, possono rilevarsi una vera svolta. Come scegliere un materasso gonfiabile e quali tipologie sono disponibili oggi sul mercato? Di base ci sono due grandi macro aree, i materassi gonfiabili da casa e quelli da campeggio:

– Materassi gonfiabili da casa, ideali per chi abbia l’esigenza di utilizzarli saltuariamente magari per ospitare qualcuno; sono pensati per un uso comunque più costante rispetto ai materassi gonfiabili da campeggio e molto più economici rispetto ad un materasso tradizionale a molle o in lattice. Il vantaggio è quello della comodità, basta aprire la valvola per gonfiarli o sgonfiarli quando se ne ha la necessità;

– Materassi gonfiabili da campeggio, indicati per chi viaggia spesso e soprattutto per chi ama le vacanze in campeggio. Una soluzione comoda per non rinunciare alle comodità anche quando si è in viaggio, il materasso gonfiabile da campeggio è molto leggere e compatto così da favorire il trasporto quando si viaggia. Ovviamente risulterà essere meno comodo rispetto al materasso gonfiabile da casa.

A differenza di quanto si possa pensare quindi, i materassi gonfiabili non vengono utilizzati solo al mare nei mesi estivi (sono comunque comodi anche in questa circostanza, da usare in spiaggia al posto del lettino o in mare). E per aumentare la facilità di utilizzo il consiglio è quello di pensare ad uno strumento per in gonfiaggio, magari una pompa manuale o elettrica se non si vuole gonfiarlo a fiato dedicando molto tempo all’impresa.