York: “Sei anni insieme a Renata Sorba”

Riceviamo e pubblichiamo.

“Il 24 febbraio 2014 ho conosciuto Renata Sorba.

Sono stato prima con la famiglia Bianco e poi a meno di un anno di vita mi hanno donato al Centro Servizio Cani Guida di Limbiate dove sono stato addestrato. Il mio addestratore, Davide Ballabio, ha deciso di assegnarmi a Renata Sorba.

In questi sei anni abbiamo condiviso tanti bei momenti di cultura, lavoro e vita sociale con tutto ciò che ruota intorno a noi.

Ho avuto la fortuna di essere un testimonial per il mio ruolo di cane guida e di partecipare a diverse trasmissioni televisive. Vengo fotografato spesso in sua compagnia durante le tante attività che lei organizza con l’associazione APRI ASTI.

Per me tutto ciò è normale: l’importante è stare con lei. Mi piace

condividere con Renata tutto, le pause a casa, le vacanze, le visite di amici, le riunioni e le conferenze in cui la coinvolgono nel volontariato, al lavoro e anche le belle passeggiate al parco.

Ho anche partecipato a degli spettacoli teatrali: sono presente con lei alle prove e quando viene allestito l’evento sono libero di salire e scendere dal palco, nessuno mi obbliga a presiedere con lei durante la sua performance. Tutti mi vogliono bene e mi accolgono sempre con tanto affetto e gioia.

Ho una vita intensa e movimentata.

Renata ogni giorno mi ringrazia per il mio operato e per la mia presenza.

Sono stati sei anni belli e intensi, speriamo che continui sempre così!

A voi la zampa,

York”