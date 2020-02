World Cancer Day, Echi d’Infinito: “Siamo vicini a tutte le persone che combattono la loro battaglia”

Oggi è il World Cancer Day e in questa giornata l’Associazione “Echi d’Infinito” vuole esprimere vicinanza a tutte le persone che stanno combattendo la loro battaglia.

“Le vostre sfide sono le nostre lotte quotidiane perché siamo con voi col pensiero, con le parole e col nostro impegno sul territorio”, dice Andrea Mattana Renon, presidente dell’associazione. “Grazie alla vostra forza la ricerca sta dando grandi risultati. Moltissime forme di tumore sono ormai curabili, altre, grazie alle nuove terapie, riescono a tenere sotto attacco la malattia e quindi rendere la vita più lunga di prima. Non dobbiamo mai smettere di credere nella ricerca oncologica ed è nostro dovere supportarla. Sono molto ottimista e credo che tra trent’anni avere il cancro non farà più paura perché con le nuove tecnologie biomediche sarà debellato in tempi brevi. Oggi dobbiamo continuare a lavorare sulla prevenzione e sulla corretta informazione. Voglio augurare a pazienti, famigliari e medici un buona battaglia ed un buon lavoro. “

La Giornata Mondiale contro il Cancro (World Cancer Day) è nata il 4 febbraio 2000 a Parigi, durante il World Summit Against Cancer for the New Millennium. La carta di Parigi mira a promuovere la ricerca, prevenire il cancro, migliorare i servizi ai pazienti, aumentare la consapevolezza e mobilitare la comunità globale per ottenere nuovi progressi contro il cancro.

Per saperne di più sulla ventesima edizione di questa iniziativa https://www.worldcancerday.org/