La 7^ edizione della Campagna educativa itinerante della Polizia di Stato sui temi dei SocialNetwork e del cyberbullismo “Una Vita da Social” è arrivata ad Asti.

Questa mattina, giovedì 20 febbraio, in Piazza Libertà il Truck della Polizia di Stato, un laboratorio multimediale installato su un grande camion, sta accogliendo gli studenti delle scuole astigiane per parlare dei temi della sicurezza online. Il truck resterà fino alle 13.30 e si prevede che in tutto saranno circa 600 gli studenti accolti.

di 23 Galleria fotografica Truck Polizia Vita da Social Asti 2020









“La Polizia Postale è una delle eccellenza della Polizia di Stato – ha detto il vicario della Questura di Asti, Vittoria Rissone agli studenti nel breve momento di incontro con le autorità – e vi posso garantire che il personale che oggi è qui a Vostra disposizione non vi dirà mai di non usare lo strumento del web, ma di usarlo bene perchè un corretto uso di questi mezzi di comunicazione oltre ad avere una funzione di ampliare le proprie conoscenze, è anche un segno di maturità.”

Si tratta della più importante e imponente campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Ancora una volta la Polizia di Stato scende in campo al fianco della scuola per un solo grande obiettivo: “fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie, non faccia più vittime”.