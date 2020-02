Visibilità nazionale per il progetto di ASL Asti “La Salute… è Movimento”

“La salute è… movimento” dell’Asl di Asti ha ottenuto, in questi giorni, la visibilità nazionale nelle pagine del portale “Epicentro”, il sito dell’epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell’Istituto Superiore della sanità.

Ed è proprio in questo contesto, che il 23 gennaio presso l’ASL AT è avvenuta la cerimonia di assegnazione delle qualifiche a sedici nuovi walking leader, che avranno il compito di guidare in passeggiate all’insegna della salute chiunque intenda migliorare la propria quotidianità assumendo un corretto stile di vita in linea con la filosofia di prevenzione fortemente perseguita dall’Azienda.

Il progetto “La Salute è…in movimento” propone, infatti, buone pratiche di attività fisica integrate con le politiche comunali a cui si possono ispirare i programmatori del territorio. Il documento consta di cinque pagine, corredate da immagini, alle quali segue la sintesi del punteggio ottenuto dal progetto dell’Asl di Asti con la griglia per l’individuazione delle buone pratiche; chiudono il testo una sitografia e una bibliografia essenziali.

“La salute è… movimento” unisce due progetti: “Gruppi di cammino e corsi di Attività Fisica Adattata” rispondendo, al contempo, ad azioni del Programma 2 “Guadagnare Salute Piemonte. Comunità e ambienti di vita” e del Programma 4 “Guadagnare Salute Piemonte. Promozione della salute e prevenzione nel setting sanitario”, del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019.