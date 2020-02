Violenza di genere: a San Valentino la campagna della Polizia “Questo non è amore” alla stazione di Asti

In occasione della ricorrenza di San Valentino, nel pomeriggio di venerdì 14 febbraio, la Polizia di Stato – Questura di Asti darà luogo ad un’iniziativa nell’atrio della Stazione Ferroviaria di Asti, diretta ad intercettare i numerosi pendolari che quotidianamente transitano, di rientro dai luoghi di lavoro, ed a informare la cittadinanza, e le donne in particolare, sui percorsi attivi ad Asti contro la violenza alla donna, con informazioni sull’attività svolta in materia dagli Uffici della Polizia di Stato.

Nella circostanza, verrà allestita una postazione con personale della Questura e della Polizia Ferroviaria, che, anche mediante la distribuzione di materiale informativo e la visione di filmati, fornirà chiarimenti e indicazioni sull’argomento, spiegando quali siano oggi gli strumenti ed i percorsi per contrastare il fenomeno nonchè l’impegno quotidiano della Polizia di Stato. Contestualmente, messaggi sonori verranno diffusi in stazione per richiamare l’attenzione dell’utenza sull’argomento.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Questo non è amore”, ideato e promosso dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ha l’obiettivo di superare gli stereotipi e i pregiudizi, per diffondere una nuova cultura di genere e aiutare le vittime di violenza a vincere la paura, rompendo la fitta rete di isolamento e vergogna. Nei due anni della prima fase del progetto, a livello nazionale, sono state quasi 80 mila le vittime di violenza che si sono rivolte alla Polizia.

Nel novembre del 2019 è partita la terza edizione dell’iniziativa permanente che, come espressamente affermato dal Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli fornisce “altri e nuovi elementi di informazione, vuole raccontare, chiarire, coinvolgere, far uscire dal silenzio”.

Insomma, un’ulteriore occasione quella di venerdì prossimo che vuole essere un invito a riflettere su una problematica meritevole di un’attenzione costante, attraverso il coinvolgimento e la presenza in prima linea di un’istituzione al passo con i tempi quale è la Polizia di Stato sempre impegnata nella declinazione del suo “core business”: Esserci Sempre.