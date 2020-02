Villanova d’Asti, via ai controlli per la campagna “No mozziconi a terra” di Striscia la Notizia

Il Comune di Villanova d’Asti, dando piena attuazione all’accordo firmato con Striscia la notizia in data 19.12.2019 presso il Salone della Provincia procederà a controlli mirati in merito all’abbandono di mozziconi di sigaretta.

L’accordo è stato chiamato “No mozziconi a terra”, e il Comune provvederà nei prossimi giorni a realizzare puntuali controlli da parte del Comando della Polizia Locale al fine di reprimere tali condotte, fortemente lesive dell’ambiente.

Si ricorda che l’art. 232-bis del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) prevede, fra l’altro, il divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. Il successivo art. 255 prevede per i trasgressori una sanzione da euro 60 a euro 300.

L’amministrazione Comunale ne dà comunicazione anche tramite il sito istituzionale e i social, con l’intento di sensibilizzare tutti i cittadini, ma in particolare i fumatori, sull’inquinamento ambientale causato dalle sigarette (in allegato un articolo che cita alcuni dati statistici e, in particolare, che ogni sigaretta può avere fino a 4000 sostanze chimiche e circa 50 cancerogene: https://www.ideegreen.it/inquinamento-fumo-sigaretta-76487.html)

L’Amministrazione Comunale continua a segnalare la necessità di rispettare l’ambiente attraverso comportamenti consapevoli: soltanto così tuteleremo noi stessi e tutte le generazioni che dovranno ancora vivere su questo pianeta.

