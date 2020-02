Viaggio a Samarcanda e tour dell’Uzbekistan

L’Associazione “Quattro Passi a Nord Ovest” in collaborazione con Gazzetta d’Asti propongono come viaggio estivo di quest’anno la “Via della Seta” e precisamente l’ Uzbekistan.

L’idea di un viaggio in Uzbekistan è una prospettiva che suona misteriosa e ricca di magie, perché racchiude in sé una cultura millenaria, sintesi di innumerevoli civiltà, religioni, lingue e popoli che si sono susseguiti sulla sua terra.

I nomi, al contempo familiari e misteriosi, di Samarcanda e della Via della Seta risuonano con una promessa di suggestioni ed esotismo.

Altri nomi, come Alessandro Magno, Tamerlano, Gengis Khan, per citare alcuni tra i più famosi, ci parlano di sete di conquiste e al contempo di gusto per l’arte, la filosofia, la scienza.

Il viaggio sarà per deserti, montagne, incontri con tradizioni completamente nuove e cariche di riferimenti alla nostra cultura.

Le iscrizioni al viaggio si chiuderanno il 29 Febbraio 2020

Programma Samaracanda def

Per informazioni: Marisa Varvello cell. 335/6172776