UST di Asti: il saluto di commiato di Leonardo Filippone

Riceviamo e pubblichiamo il saluto del Dott. Leonardo Filippone che da domani, martedì 18 febbraio, lascerà l’Ufficio Scolastico Territoriale di Asti.

Gentilissimi,

con la presente desidero comunicarVi che da domani un nuovo incarico mi attende presso il Ministero dell’Istruzione a Roma.

Desidero ringraziarVi tutti per l’affetto con cui mi avete accolto. Questo servizio nel territorio, seppur breve, ha rappresentato per me una crescita professionale e umana di grandissimo valore. E’ stato un privilegio conoscerVi.

Per vostro tramite desidero estendere il ringraziamento a tutte le articolazioni dei vostri uffici e in particolare, per i Dirigenti Scolastici, a tutto il personale docente ed ATA, alle famiglie e agli alunni e alunne.

Certo che non mancherà l’opportunità di incontrarVi ancora, porgo i più graditi saluti.

Leonardo Filippone