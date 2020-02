Uniti si può: “La chiusura degli asili nido ad Asti non pesi economicamente sulle famiglie”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Gruppo Consiliare “Uniti si può” sulla questione della chiusura degli asili nido per la prevenzione della diffusione del coronavirus.

LA CHIUSURA DEGLI ASILI NIDO AD ASTI NON DEVE PESARE ECONOMICAMENTE SULLE FAMIGLIE ! IL COMUNE DEVE FARSI CARICO DEGLI ONERI DELLA MANCATA EROGAZIONE DEL SERVIZIO !

Le misure volte a contenere la diffusione del “coronavirus” e a prevenire la nascita di nuovi focolai epidemici, stabilite dal Ministero della Salute di concerto con i Presidenti delle Regioni del nord Italia, hanno stabilito la limitazione e la totale chiusura di molti servizi sul territorio comunale a partire dal 24 febbraio u.s.. Tali misure potrebbero essere procrastinate anche per le prossime settimane.

Un disagio particolare è stato causato dalla chiusura degli Asili Nido ad Asti.

Dalla domenica al lunedì le famiglie hanno dovuto repentinamente individuare soluzioni di emergenza per i figli più piccoli che non potevano essere accolti dagli Asili Nido. Il problema è stato risolto o tramite il sostegno parentale oppure organizzando in proprio servizi di baby – sitting. Maggiori le difficoltà per le famiglie con più figli in età scolare, soprattutto elementari e medie.

A tali gravi disagi si aggiungono pertanto sia i costi dei servizi di baby – sitting, sia i costi per il mancato servizio svolto dagli Asili Nido!

QUESTI ULTIMI COSTI PER UN SERVIZIO NON RICEVUTO DAL COMUNE NON DEVONO PESARE SULLE FAMIGLIE !

Pur non potendo imputare al Sindaco la responsabilità di questo ulteriore esborso economico, CHIEDIAMO CHE, PER IL PERIODO NEL QUALE IL SERVIZIO NON SARA’ UTILIZZATO, LE FAMIGLIE NON PAGHINO GLI IMPORTI DOVUTI PER GLI ASILI NIDO!

Al fine di evitare un pagamento non dovuto per un servizio non erogato i Consiglieri comunali Michele Anselmo e Mauro Bosia presenteranno un Ordine del Giorno in Consiglio comunale, da sottoporre al voto di maggioranza e minoranza, che impegni Sindaco e Giunta a prevedere i necessari provvedimenti di esenzione dal pagamento.

Per il Gruppo UNITI SI PUO’

I Consiglieri Michele Anselmo e Mauro Bosia