Uniastiss, due giornate orientamento post-diploma

L’Ufficio Territoriale di Asti in coordinamento con Obiettivo Orientamento Piemonte, l’Agenzia Piemonte Lavoro – Centro per L’Impiego di Asti, la Città di Asti ed il Polo Universitario (ASTISS), danno vita ad un evento finalizzato ad indirizzare i giovani delle classi quarte e quinte nei loro percorsi di istruzione e formazione post diploma.

Lunedì 10 e martedì 11 febbraio 2020 dalle ore 8.30 alle ore 17.30 presso il Polo Universitario UNI ASTISS – Piazzale Fabrizio De André Asti, si svolgeranno le GIORNATE DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA.

L’obiettivo generale consiste nel fornire, attraverso i seminari in apertura delle due giornate e la presenza delle varie offerte formative (atenei, fondazioni, accademie ecc.), un quadro informativo completo per contribuire al processo di sviluppo personale dei giovani, supportandone la fase critica di scelta nella transizione post-diploma o post-qualifica, in vista di un proprio progetto di sviluppo professionale.

In questa edizione si è coinvolto un numero maggiore di Atenei, separando la presentazione dei corsi di laurea in due giornate:

• Lunedì 10/02 dedicata all’area Scientifica, Tecnica e Sanitaria

• Martedì 11/02 dedicata all’area Artistica, Umanistica e alle Accademie.

Nella seconda giornata una particolare attenzione verrà data alle modalità di accesso/ formazione e carriera presso Marina Militare, Aeronautica, arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Questa specifica offerta formativa è rivolta non solo ai ragazzi di quarta e quinta ma anche delle classi terze.

Infine la presenza in entrambe le giornate dell’Informagiovani della Città di Asti, ha come obiettivo quello di promuovere l’informazione sulle tipologie di corsi FP per raggiungere una qualifica o specializzazione post – diploma.

La partecipazione alle giornate è aperta alle scuole e ai singoli ragazzi interessati ad approfondimenti.