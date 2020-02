Una riflessione su “Un Bene Prezioso – L’Acqua” con il concorso fotografico di Arkadia

C’è ancora tempo per aderire al nuovo concorso fotografico promosso dal Consorzio Arkadia, rivolto alle scuole.

Il tema di questa nuova iniziativa è “Un Bene Prezioso – L’Acqua”; il concorso è suddiviso in tre categorie: Scuola Primaria, per le 3a, 4a e 5a, Scuola Secondaria di 1° grado e la 1a e la 2a della Scuola Secondaria di 2° grado.

Ogni classe partecipante potrà inviare una fotografia che rappresenti l’oggetto del concorso ogni venerdì di tutte le settimane del periodo compreso tra il 10 febbraio 2020 ed il 18 aprile 2020.

I risultati del concorso verranno comunicati a partire dal giorno 18 maggio 2020 e pubblicati sul sito arkadiaconsortium.com e la premiazione si terrà il 28 maggio 2020 presso “Ex Centrale di sollevamento acque Consorzio Valentino San Germano”, a Casale Monferrato in Via XX Settembre 134, sede dell’Associazione Geometri e Geometri Laureati di Casale Monferrato e Circondario.

I premi assegnati saranno:

per le classi della Scuola Primaria:

• 1° lavoro classificato: euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00);

per le classi della Scuola Secondaria di 1° grado:

• 1° lavoro classificato: euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00);

per le classi della Scuola Secondaria di 2° grado:

• 1° lavoro classificato: euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

