“Una domenica commovente e ricca di pathos” per un gruppo del Liceo Classico Alfieri a teatro a Genova

Riceviamo e pubblichiamo il racconto dell’esperienza vissuta domenica scorsa da un gruppo di allievi ed ex allievi del Liceo Classico Vittorio Alfieri di Asti.

“Spesso la domenica appare come il giorno in cui ci si riposa, magari si ciondola per casa e si dormicchia; invece per un nutrito gruppo di allievi ed ex-allievi del Classico, con i loro docenti, la domenica 2 febbraio si è rivelata appassionante, commovente, ricca di pathos…

Antigone di Sofocle… Basta nominarla e la mente e il cuore sono tesi e partecipi. Presso il Teatro della Corte di Genova, il cartellone proponeva il dramma sofocleo, quindi, via…tutti a Genova! Creonte, ovvero la legge della polis, Antigone, ovvero la legge del cuore, la disperata ribellione per il seppellimento del fratello, Emone, ma soprattutto Euridice, la moglie di Creonte, potente e più che tragica, con il corpo esanime del figlio uccisosi. Sofocle e il suo teatro, ancora una volta, prendono cuore e menti dei giovani, scorre anche qualche lacrima, il respiro mozzo per la tensione.

Grazie Sofocle…..Naturalmente l’uscita è stata anche condivisione, pasto insieme, chiacchiere e risate….”