Per grandi e piccini si terrà sabato 22 febbraio, nel teatro di Monforte (via della Chiesa numero tre), una serata in allegria intitolata Talent show. L’evento è organizzato dal Comitato genitori Monforte d’Alba.

L’ingresso è libero e la kermesse inizierà alle 20.30.

La serata, dedicata alle forme d’arte, sarà un modo per aggregare la comunità.

Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail comitatogenitorimonforte@gmail.com.