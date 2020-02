Un nuovo successo per Barolo, Barbaresco, Roero a Milano

49 cantine presenti in sala, un pubblico importante suddiviso fra professionisti del settore ed enoappassionati.

Un evento che Go Wine ripropone a Milano da oltre 15 anni, sempre in febbraio, e che si è arricchito nel tempo della presenza dei nebbioli del Roero, a fianco del Barolo e del Barbaresco.

Il vitigno nebbiolo come assoluto protagonista, attraverso gli assaggi delle nuove annate (Barolo 2016 e Barbaresco 2017 in primis), ma anche valorizzando annate anteriori e altre etichette proposte dalle singole aziende.

Uomini e donne del vino in sala a raccontare le loro bottiglie e il loro lavoro; una sorta di concerto di profumi e gusti che ha nei tratti del nebbiolo il filo conduttore.

Un richiamo che avvicina gli operatori del settore del milanese, dalla ristorazione, all’enoteche, all’articolato settore della comunicazione e che registra nella seconda parte un pubblico di enoappassionati sempre attento e qualificato. Raccogliendo appunti di degustazione e poi programmando l’itinerario verso le cantine, raggiungibili in poco tempo.

Si confermano i riscontri positivi sull’annata 2016 per il Barolo, e richiamando i due importanti eventi che il Consorzio di Tutela ha promosso nelle prime settimane dell’anno: Grandi Langhe ad Alba e lo straordinario evento di New York.

Molte cantine hanno presentato mini-verticali tratte dalla stessa o da differenti menzioni geografiche; in degustazione anche alcune apprezzate Riserve.

Nel corso dell’evento Go Wine ha assegnato uno speciale riconoscimento agli Amici dei Grandi Rossi di Langa e Roero. Nella ottava edizione del premio la scelta è caduta su importanti volti della ristorazione milanese di eccellenza, che si sono imposti all’attenzione nell’ultimo periodo: si tratta del Ristorante Terrazza Gallia, dcon la l’intervento in sala del sommelier Paolo Porfidio e del Ristorante L’Alchimia, con il titolare Alberto Tasinato e il sommelier Ilario Perrot.

Il momento della premiazione è stato anche piacevole sipario per confermare il grande momento di qualità della ristorazione milanese, con una presenza importante di ristoranti di eccellenza, molti con una storia recente, frutto di nuovi investimenti in città.

L’associazione Go Wine archivia così un’altra edizione positiva dell’evento: fra le cantine partecipanti da segnalare anche alcune new entry, come Burzi e San Biagio di La Morra, Il Bricco di Treiso, Poderi Moretti di Monteu Roero e marchi per la prima volta con Go Wine a questo evento come Malvirà, Ascheri e Poderi Colla.

Elenco delle cantine protagoniste dell’evento:

ABRIGO GIOVANNI – Diano d’Alba

ADRIANO MARCO & VITTORIO – Alba

ALARIO CLAUDIO – Diano d’Alba

ASCHERI – Bra

BEL COLLE – Verduno

BOASSO FRANCO – Serralunga d’Alba

BOGLIETTI ENZO – La Morra

BOLMIDA SILVANO – Monforte d’Alba

BRIC CASTELVEJ – Canale

BRIC CENCIURIO – Barolo

BRICCO MAIOLICA – Diano d’Alba

BUSSIA SOPRANA – Monforte d’Alba

BURZI ALBERTO – La Morra

CANTINA DEL NEBBIOLO – Vezza d’Alba

CASCINA ALBERTA – Treiso

CASCINA CHICCO – Canale

CASCINA SARIA – Neive

DABBENE DANIELE – Santa Vittoria

DOSIO VIGNETI – La Morra

FRANCESCO RINALDI & FIGLI – Barolo

GRASSO F.LLI – Treiso

IL BRICCO – Treiso

L’ASTEMIA PENTITA – Barolo

LANO GIANLUIGI – Alba

LE STRETTE – Novello

LUZI DONADEI – Clavesana

MALVIRA’ – Canale

MONCHIERO F.LLI – Castiglione Falletto

MONTALBERA – Castagnole Monferrato

MORRA DIEGO – Verduno

NADA GIUSEPPE – Treiso

NEGRO ANGELO E FIGLI – Monteu Roero

PALLADINO – Serralunga d’Alba

PIAZZO COMM. ARMANDO – Alba

PODERI GIANNI GAGLIARDO – La Morra

PODERI COLLA – Alba

PODERI MORETTI – Monteu Roero

PONCHIONE MAURIZIO – Govone

PORRO GUIDO – Serralunga

PRUNOTTO – Alba

REVELLO CARLO & FIGLI – La Morra

SAN BIAGIO – La Morra

SORDO GIOVANNI – Castiglione Falletto

TENUTA SAN MAURO – Castagnole delle Lanze

VAJRA G.D. – Barolo

VEGLIO MAURO – La Morra

VIETTI – Castiglione Falletto

VOERZIO MARTINI – La Morra

Con la ANTICA DISTILLERIA SIBONA – Piobesi d’Alba