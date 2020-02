Un nuovo mezzo per la Polizia locale dell’Unione Collinare “Terre Astiane”

New entry nel parco macchine della Polizia locale dell’Unione Collinare “Terre Astiane” che comprende i Comuni di Isola d’Asti, Mongardino e Belveglio, rispettivamente guidati dai Primi Cittadini Michael Vitello, Barbara Baino e Christian Vercelli.

La nuova vettura, che va a rimpiazzare la Fiat Punto di proprietà del Comune di Isola d’Asti, è una moderna JEEP Renegade 4×4 Sport allestita da una azienda specializzata, dotata di un equipaggiamento che la rende perfettamente funzionale per il servizio cui è deputata.

E’ dotata infatti di tutti i sistemi di sicurezza, di un etilometro, oltre ad una barra polifunzionale con doppi lampeggiatori, sirena bitonale, faro brandeggiante, luci di crociera per la marcia notturna, pannello a messaggi variabili per fornire all’utenza informazioni su problematiche legate alla circolazione stradali. Anche il vano bagagli è stato rivisitato del tutto, con la presenza di un piano d’appoggio scorrevole ad uso scrittoio per la redazione di atti di istituto, nonché di segnali mobili, torce e kit del pronto soccorso.

“Abbiamo dato avvio all’opera di rinnovamento volta a tutelare la sicurezza e la tranquillità dei nostri cittadini – commentano gli amministratori dell’Unione “Terre Astiane”, guidata da Michael Vitello, Sindaco di Isola d’Asti – contribuendo così a creare un clima di fiducia nelle nostre comunità.”