Un inizio di marzo ricco di eventi per la Cooperativa della Rava e della Fava

Sarà l’ibisco, il fiore simbolo dell’acqua e della vita, ad aprire gli eventi in casa Rava e Fava per un marzo strepitoso: dal 2 all’ 8 la Festa della Donna verrà festeggiata anche quest’anno sostenendo progetti di economia solidale in cui le donne sono protagoniste.

Uno speciale Natyr dedicato alla linea ibisco in cui le donne di Meru Herbs – Kenia giocano un ruolo importante nella coltivazione, nella raccolta, nel confezionamento e nella commercializzazione. Dalle donne per le donne con una delicata promo dedicata.

Dal 9 marzo la Cooperativa andrà invece a preparare una stupenda Festa del Papà con tutta la linea Natyr for men (sempre più completa) ed una dolcissima promo al cioccolato.

Dal 12 al 29 in Bottega di vai Cavour 83 saranno le settimane della Frutta Secca Altromercato con le storiche filiere di noci amazzoniche, cajou, uvetta, mandorle, datteri. Io faccio bene sarà lo slogan della campagna, un fare bene a 360 gradi. Per chi non conoscesse ancora la nostra frutta secca è l’occasione giusta per farlo.

Per Aspettando Asti Ben Essere 2020 – il cantiere di lavoro tra l’altro è a pieno regime – Marzo sarà dedicato agli integratori naturali e sabato 14 al pomeriggio con l’operatrice olistica Stefania Sibona organizziamo un laboratorio di autoproduzione di Kefir , fermenti di vita.

Prima quindicina MARZO 2020