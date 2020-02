Un inizio di febbraio dinamico e ricco di eventi per la Cooperativa della Rava e della Rava

Un ricco e dinamico inizio di febbraio in casa Rava e Fava dedicato alle bomboniere fair trade per tutte le ricorrenze; lancio delle nuove linee 2020 alla Bottega di via Cavour 83.

Venerdì 7 riunione organizzativa per Asti Ben Essere 2020 aperta a tutti i partecipanti delle passate edizioni e per i nuovi che vorrano esserci.

Febbraio nell’ambito proprio di Aspettando Asti Ben Essere 2020 sarà il mese della riflessologia plantare con sabato 15 il primo appuntamente con l’operatore Simone Nosenzo.

Dall’8 al 22 in bottega di via Cavour focus sull’aloe vera con Natyr,cosmesi bio-equa e solidale, con la filiera thailandese di Green Net che oltre al riso produce questa pianta officinale con metodo biologico. Un’organizzazione pioniera nella lotta ai cambiamenti climatici.

Con febbraio parte il nuovo Bio per Tutti nel supermercato di piazza Torino: 100 prodotti biologici a prezzi calmierati e vantaggiosi; prodotti di uso quotidiano che rimarranno in promozione permanente fino a gennaio 2021.

Nell’allegato inoltre troverete le attività dell’Associazione nostra partner Luna di Mamme di via Radicati 2 in Asti : il calendario aggiornato fino a metà mese.

FEBBRAIO 2020 PRIMA QUINDICINA_RavaFava