Un febbraio all’insegna dell’amore e… dei coriandoli alla Caffetteria Al Conte Verde

L’amore trionfa alla Caffetteria Al Conte Verde, grazie alle iniziative studiate per il mese di febbraio da Paola Bertone e il suo staff.

L’amore delle coppie, che festeggiano San Valentino, quello dei genitori e nonni per i loro bambini … e viceversa: basta volersi bene e dimostrarlo con un selfie speciale al bancone del bar, che vi aspetta in via Conte Verde 80. Paola ha infatti allestito un simpatico angolo in cui potersi scattare un selfie con la dedica speciale di un palloncino, rigorosamente a forma di cuore.

Ci si può poi lasciare andare con i deliziosi dolcetti, anche questi, ovviamente, a forma di cuore, da regalare a chi si vuole bene, da condividere per un momento di tenerezza.

E non finisce qui. Febbraio è anche il mese di Carnevale e non poteva mancare un pensiero apposta per i più piccoli, con un regalino che aspetta i bambini che andranno a trovare Paola. Che cosa? Troppo facile scoprirlo leggendo! Quindi non ve lo sveliamo, ma vi invitiamo a scoprirlo di persona alla Caffetteria Al Conte Verde.