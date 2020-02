UCID Asti, rinviato il Convegno: “Meglio uguale o diverso?”

A causa delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei sicuri strascichi organizzativi posteriori al 29 febbraio, è stato deciso dal Presidente Paolo Porrino e dal Direttivo dalla Sezione UCID astigiana di rinviare il convegno “Meglio uguale o diverso? Valorizzare peculiarità e differenze dell’impresa locale, opportunità di sviluppo del territorio nel mercato globale.

Come comunicare e diffondere capacità e conoscenze” in programma per il 2 marzo. L’incontro è stato riprogrammato per lunedì 27 aprile.

Nella foto: Paolo Porrino (a sinistra, Presidente del Gruppo Interregionale Piemonte – Valle d’Aosta UCID) e Guido Saracco (Rettore del Politecnico di Torino) durante un recente incontro.