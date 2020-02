Tre uomini fermati dalla Polizia di Asti per rapina e lesioni: una vittima ferita ad un occhio con un coccio di bottiglia

Nella scorse settimane, la Polizia di Stato – Squadra Mobile della Questura di Asti, Sezione Reati contro la Persona, ha dato esecuzione al provvedimento di fermo nei confronti di tre soggetti nigeriani ritenuti fortemente indiziati dei delitti di rapina e lesioni personali nei confronti di due connazionali.

In particolare i tre, nello scorso fine settembre, aggredivano a scopo di rapina un connazionale nei pressi di corso Casale, procurandogli ferite. Sempre in zona Est, il 10 gennaio scorso, nei pressi di via S. Pia ad essere sopraffatto dal gruppo di delinquenti è stato un altro nigeriano, il quale oltre alla rapina di denaro e cellulare, subiva gravissime lesioni personali ad un occhio a seguito delle percosse ricevute. Il malcapitato infatti, avvicinato con una banale scusa, veniva colpito con un coccio di bottiglia all’orbita oculare.

L’attività di indagine della Squadra Mobile ha condotto all’identificazione dei tre rapinatori, di origine nigeriana A.E., 22enne, E.K., 25enne e O.H., 23enne, uno dei quali irregolare sul Territorio nazionale.

Sulla base degli indizi emersi, condivisi dall’Autorità giudiziaria, si procedeva al fermo dei soggetti indiziati dei gravi delitti.

Due di essi venivano rintracciati ad Asti mentre il terzo, allontanatosi subito dopo la seconda rapina, veniva rintracciato a Ventimiglia (IM), in procinto verosimilmente di allontanarsi dall’Italia verso la Francia.

I soggetti fermati sono stati tradotti in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.