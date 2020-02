Dopo il mio girar nel mondo come Ulisse novello

Tornai infine nella mia città diletta

Per voi Astesi scriverò un poco senza fretta

A celebrare la libertà, dono più bello.

A legger faccialibro sorgemi immediato un rovello:

color che non voglion più far tornar alla città natale

la giovine astesana per timor che sparga lo morbo orientale

Di lor non sarebbe opportuno curare prima il cervello?