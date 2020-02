Tanti supereroi alla festa di carnevale all’Oratorio di Tanaro

La scorsa domenica, 23 febbraio, gli animatori dell’oratorio di Tanaro, nei panni di “improbabili supereroi” (come si definiscono ironicamente loro stessi, ndr), hanno accolto i bambini del quartiere astigiano per festeggiare insieme il carnevale.

Durante il pomeriggio è stato dedicato ampio spazio al grande gioco “alla ricerca del cattivo ” in cui i bambini, suddivisi in quattro squadre capitanate da un animatore supereroe, si sono avvicendati in sei postazioni di gioco e, in clima di grande collaborazione, hanno cercato di guadagnare i “soldi” necessari per acquistare le 24 tessere componenti il puzzle dell’ antagonista del proprio capitano.

Le quattro squadre, capitanate da Batman, Super Girl, Capitan America e Vedova Nera, hanno combattuto lealmente e in allegria e, tra sorrisi e impegno, hanno risolto i giochi di abilità, intuizione e velocità fino alla fine del gioco, in una sfida che ha visto vincitrice la squadra di Vedova Nera.

Non poteva mancare la premiazione delle maschere più belle: Batman e Vedova Nera tra gli animatori e il pompiere e l’indiano tra i bambini. Dopo una sostanziosa e ben meritata merenda, tutti, grandi e piccini, si sono scatenati con una divertente battaglia di coriandoli senza esclusione di colpi, in un turbinio di coloratissimi pezzettini di carta volanti.

“E’ stato un pomeriggio di grande divertimento. Gli animatori ringraziano tutti coloro che hanno partecipato.” – commentano gli organizzatori del gioioso pomeriggio.