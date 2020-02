Strada Valmanera, ritrovati pezzi di cibo sul marciapiede: invito ai proprietari di cani a prestare attenzione

In Strada Valmanera dall’incrocio con corso Volta sono stati affissi dalla Polizia Municipale degli avvisi per un potenziale rischio di presenza di esche avvelenate.

A seguito di segnalazioni, da parte dei cittadini, circa la presenza di pezzi di cibo sul marciapiede, per prevenzione è stato deciso di avvertire e mettere in allerta i proprietari di cani in modo che potessero prestare particolare attenzione.

I vigili non hanno infatti trovato bocconi o pezzi di cibo, ma chiunque dovesse vederne o avere dei sospetti è invitato a contattare la Polizia Municipale, che nel frattempo ha inviato richiesta all’Asp per una pulizia stradale della zona.