Stelle filanti, coriandoli, sorrisi.. e tanta solidarietà con il pranzo dell’APRI Asti

Sabato 7 marzo, un pranzo per festeggiare la festa della donna e il Carnevale.

Un appuntamento ormai consueto alla Casa degli Alpini di Asti per soci, volontari e simpatizzanti. Il pranzo sarà un momento di condivisione e di allegria e spensieratezza.

Appuntamento alle ore 12, 30, il costo del pranzo è di €18 per adulti e 11€ per bambini al di sotto di 12 anni.

Le prenotazioni devono pervenire entro e non oltre lunedì 2 marzo, via email: asti@ipovedenti.it o al cellulare 333 3621074.