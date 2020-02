Stefano Zonca, “Cicatrici”: da oggi il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme web e social

Chitarre distorte e sonorità decisamente più rock aprono la Fase 3 del cantautore astigiano Stefano Zonca.

Da venerdì 28 Febbraio su tutte le piattaforme web e social, sarà disponibile “Cicatrici”, il nuovo singolo del rocker di origine aglianese.

“Cicatrici”, vede alla produzione artistica e arrangiamenti Luca Verde (musicista, chitarrista e produttore che vanta collaborazioni con Laura Bono, Paola Turci, Pino Scotto e altri).

Il basso e la batteria sono stati suonati rispettivamente da Vittorio Dal Santo e Paola Caridi (celebre batterista che ha suonato con Fabrizio Moro, Gianluca Grignani, J-Ax e Fedez, Ranieri ed altri).

Il singolo di Stefano è stato registrato tra Milano e Treville (AL) da Davide Ghione (V3Recording Studio) che ha curato anche il mix del brano.

“Cicatrici racconta il mio viaggio fatto di tante vicende e sfaccettature, cadute e rinascite che restano come cicatrici dentro e fuori la mia persona. Una mappa che unisce la consapevolezza di capire qualcosa in più di stesso. Avevo voglia di raccontare la mia nuova fase musicale con chitarre elettriche e tanto rumore – spiega Zonca – Non vedo l’ora di fare questo pezzo live, perché ho voglia di tornare a suonare con la mia band (Davide Pozzo, Dario Fiume, Daniela Marelli) nonostante non ci sia più spazio per proporre la propria musica senza pregiudizi”.

Il brano è accompagnato dal videoclip che vede alla regia Dario Fiume (batterista e socio di Stefano).

“In questo videoclip mi sono affidato a Dario come regista perchè sentivo la necessità di avere un punto di vista nuovo. Mi sono solo occupato del montaggio e di alcune riprese e direi che sono contento del risultato ottenuto”.

“Cicatrici” farà parte della raccolta del cantautore astigiano prevista per dicembre 2020.

La musica di Stefano Zonca si può sentire QUI