Spaccata nella notte alla Banca di Asti di Portacomaro Stazione

Questa notte, intorno alle quattro, c’è stata una spaccata alla Banca CRA di Portacomaro Stazione.

I malviventi hanno utilizzato un’autovettura in retromarcia lasciata sul posto (Fiat marea sw), denunciata rubata in nottata ad Asti.

4-5 soggetti travisati che sono andati via a bordo di altra autovettura scura in direzione Castell’Alfero come risulta dalle riprese telecamere.

Da un primo controllo sembra non sia stato portato via nulla come accertato dal direttore.

Sul posto è intervenuta la pattuglia della sezione Radiomobile dei Carabinieri, mentre i rilievi tecnici sono stati eseguiti della sezione Operativa della compagnia Carabinieri di Asti.